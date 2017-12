Skinheads Vicenza, dalle scuole alla trasferta a Como

Una lezione di boxe, durante un'assemblea in una scuola superiore vicentina, con la maglietta "White power" e insulti a uno studente di prima che ostentava spillette di opposta idea politica.

Ed è un piccolo caso: la punta dell'iceberg del neo-nazismo vicentino è stata la trasferta a Como per zittire un'assemblea che si occupava della situazione dei migranti. Il Veneto Front Skinhead alza la cresta - in modo ormai figurato, visto che da qualche anno va di moda la rasatura totale - in qualsiasi ambito gli venga concesso.

Purtroppo, anche noi dobbiamo registrare pericolosi casi di approvazione di questa violenza razzista e omofoba sulle nostre pagine Facebook; in risposta all'articolo sull'identificazione dei responsabili dell'azione in Lombardia si legge, a nome di Renato Pilastro:

"Come al solito i giornali stanno fomentando l'odio mentre questi baldi giovanotti non hanno fatto niente di male. Se ad un incontro dell'estrema destra fossero intervenuti i centri sociali a spaccare tutto gli stessi giornali avrebbero minimizzato l'incidente magari dicendo che l'estrema destra se lo era cercato. Sempre piegati al pensiero unico".

Questa affermazione ha trovato un'ottantina di consensi e nessun commento da parte della sinistra vicentina.

Non solo: non dimentichiamoci dell'aggressione a un tifoso di colore durante la Festa della Curva Sud, in un contesto tutto da chiarire, di cui si sta occupando la magistratura, che ha denunciato 4 persone.

Una domanda, a questo punto, la poniamo noi: Cosa sta succedendo nel Vicentino?