Traffico bloccato in autostrada: auto in coda sotto la canicola

In coda sotto a temperature africane. Nel giorno più caldo di giugno gli automobilisti hanno trovato una brutta sorpresa fin dalle prime ore della mattina di giovedì sulla A31. Il traffico della Valdastico Nord, tra i caselli di Dueville e Vicenza Nord è andato infatti in tilt a causa di un cantiere per lavori di asfaltatura stradale.

Verso le 13 la situazione non era ancora risolta, con code fino a 4 chilometri per la riduzione a una corsia sommata alla presenza di mezzi pesanti. A causa dei lavori l'arrivo a Vicenza da nord ha causato un dilatarsi dei tempi di percorrenza.