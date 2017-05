Sinaggagghiri, il "Max Wrist ignorante" in salsa vicentina

Spensierato, divertente, con uno spiccato accento veneto ma non per questo un esempio da seguire. Anche i giovani vicentini hanno il loro Max Wrist, il motociclista americano condannato per le sue "imprese" su due ruote, rese famose sul suo seguitissimo canale Youtube.



Denis Tarantello, o almeno così dice di chiamarsi, 21 anni, vicentino, conosciuto come Sinaggagghiri, ha il suo esercito di quasi 50mila follower che segue sui social le sue gite lungo i percorsi preferiti dai motociclisti. In sella alla sua appariscente Kawasaki ER6N arancione e accompagnato da alcuni amici, ha postato decine di video girati lungo le strade del Veneto e non solo.



Le sue cronache e montaggi strappano certamente un sorriso ma non le diverse (pericolose) infrazioni stradali che si vedono nelle immagini.



IL VIDEO

Allegati