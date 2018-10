Simulano incidente con feriti per frodare assicurazione: denunciati in cinque

I carabinieri di Sossano, nella giornata di martedì, hanno indagato in stato di libertà 5 persone ritenute responsabili di tentata frode assicurativa, falsità ideologica commessa dal privato e sostituzione di persona.

L’attività investigativa dei militari, scaturita a seguito della denuncia presentata nelle settimane precedenti da una 47enne residente ad Orgiano, ha permesso di accertare che la signora aveva ricevuto dalla propria compagnia assicurativa, tramite uno studio legale di Frosinone (risultato estraneo all’indagine), la richiesta di risarcimento danni per un sinistro stradale verificatosi lo scorso settembre nel capoluogo laziale.

Secondo la carta era stata la donna a causare il sinistro al seguito del quale quattro persone che si trovavano a bordo dell’autovettura coinvolta avrebbero riportato delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, in realtà, hanno permesso di verificare che la donna, nella data indicata dell’incidente, non si trovava a Frosinone ma bensì ad Orgiano, che uno degli indagati, ex convivente della donna e di recente arrestato per maltrattamenti nei suoi confronti, l’aveva convinta a sottoscrivere un nuovo contratto assicurativo tramite un complice presentatole come assicuratore. Quest'ultimo utilizzava i dati personali e del veicolo intestato alla donna per avanzare in questo modo la richiesta di risarcimento.

Per questo i carabinieri hanno denunciato D.P 58enne, S.T 31enne G.P 27enne tutti residenti a Giuliano di Roma (FR), A.N. 21enne residente a Ceccano (FR) e D.A 44enne residente a Patrica (FR) ma di fatto domiciliato ad Orgiano.