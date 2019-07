Via di casa per un giorno, parte l'allarme: 21enne torna a casa sano e salvo

Un altro caso in pochi giorni di una persona data per dispersa e fortunatamente ritrovata sana e salva per vari motivi. Ancora non si conoscono quelli che hanno portato Simone Zarantonello, un 21enne di San Tomio di Malo, a non comunicare ai genitori il suo stato di salute e il luogo dove ha passato la notte, causando una preoccupazione che è rimbalzata sui social, fino ad arrivare alla caserma dei carabinieri dove è stata denunciata la scomparsa.

Il giovane si era allontanato da casa verso la mezzanotte di lunedì con la sua Opel Corsa grigia che, come segnalato dall'appello su Facebook, aveva un'adesivo della Protezione Civile sul retro. Dopo la denuncia dei genitori i militari hanno avviato delle indagini. Alle cinque di martedì il suo telefono risultava agganciato a una cella di Vicenza e in seguito la sua presenza era stata segnalata a Este, in provincia di Padova.

Solo verso Sera, poco prima delle 19 è arrivata la notizia - sempre su Facebook e confermata dai carabinieri - che il ragazzo sta bene ed è stato rintracciato a Padova, città dalla quale è tornato a casa con il padre. Simone si è appena diplomato con buoni voti al Liceo Quadri. Il fatto che il giovane si sia allontanato senza comunicare nulla, unito a un suo messaggio su Facebook ha fatto scattare l'allarme.