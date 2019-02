Guerra allo spaccio nella Valle dell'Agno: 5 arresti

Dopo i quattro arresti di sabato sera, un altro arresto per spaccio di stupefacenti, questa volta a Valdagno e ad operare sono i carabinieri della Stazione di Recoaro Terme, i quali sempre nell’ambito delle attività investigative finalizzate alla repressione del traffico di stupefacenti nella vallata, da tempo seguivano gli spostamenti di Simone Piu, 38enne nato a Arzignano, residente a Valdagno, convivente, operaio, pregiudicato.

Ieri sera, martedì, i militari hanno intercettato T.M. classe 1983, un acquirente del Piu, il quale, dopo aver acquistato dello stupefacente dallo spacciatore si stava allontanando dalla sua abitazione. L’intervento dei Carabinieri di Recoaro, che hanno bloccato l’uomo, ha permesso di sequestrare 50 grammi di hashish appena acquistati, mentre la successiva perquisizione a casa del venditore portava al rinvenimento e sequestro di ulteriori 60 grammi di hashish, una dose di eroina, 300 euro in contanti, bilancini e materiali per il confezionamento dello stupefacente.

Se per T.M. è stata formalizzata una segnalazione alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti, per il Piu sono scattate le manette. L’arrestato verrà processato in mattinata, presso il Tribunale di Vicenza, ove la Procura della Repubblica (P.M. Dr.ssa Canova) lo ha rinviato a giudizio con rito direttissimo.