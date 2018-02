Caldogno, vigile del fuoco stroncato da malore a 44 anni

Si svolgeranno giovedì mattina alle 10.30 i funerali di Simone Marangoni, stroncato domenica da un malore ad appena 44 anni. L'uomo, sposato e padre di una bimba, viveva a Caldogno ed era in servizio come vigile del fuoco alla l’Usag Italy Fire-Department, che opera nelle basi usa.

Queste le parole che gli hanno dedicato i colleghi:

Oggi è stata una giornata tragica per i servizi antincendio e d'emergenza a-Italia. Abbiamo perso uno dei nostri professionisti per una chiamata piu ' alta. Simone Marangoni era un professionista nel fornire i servizi che sostengono questa comunità. Quando e ' stato chiamato, lui era lì, e quando le famiglie avevano bisogno di un volto rassicurante per comfort, lui era lì.

Il vigile del fuoco Simone lascia una moglie e una figlia; mancherà a tutti.

Che le campane suonino forte per un'altra anima coraggiosa è entrata nei cieli, finché non ci incontreremo di nuovo.