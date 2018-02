Malore dopo Vicenza-Reggiana: muore 79enne

Tragedia, venerdì sera, al termine della partita Vicenza-Reggiana.

Una donna di 79 anni, Silvana Motterle, si è senita male mentre, con il figlio Roberto, raggiungeva l'auto parcheggiata in corso Padova. Per l'anziana tifosa non c' è stato nulla da fare. La donna viveva con il marito Egidio Lovo in via Marosticana e, oltre ad essere una biancorossa molto appassionata, era attiva nella parrocchia di Vivavro di Dueville, dove, martedì alle 15, le sarà dato l'ultimo saluto.