Si ubriaca e morde un agente al parco: denunciato 25enne

E' stato un cittadino, nel primissimo pomeriggio di sabato, a chiamare la polizia locale dopo aver notato numerosi stranieri che bevevano e disturbavano all'interno di Parco Fornaci.

Il pronto intervento della pattuglia antidegrado ha consentito di disperdere il gruppo. A uno straniero, sorpreso a urinare su una siepe del parco e a bere alcolici, gli agenti hanno chiesto i documenti, ma l'uomo si è dato alla fuga. Inseguito, è stato raggiunto e bloccato, malgrado una colluttazione durante la quale lo straniero ha morso un dito ad un agente, procurandoli una lesione.

Accompagnato in comando per il fotosegnalamento, l'uomo è risultato essere un nigeriano di 25 anni (O.S. le sue iniziali), con in corso una richiesta di asilo politico a Bolzano. Il giovane è stato sanzionato per aver detenuto e bevuto alcolici e per atti contrari alla pubblica decenza ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

“La sinergia tra i cittadini e la polizia locale - commenta il sindaco Francesco Rucco – rappresenta una strategia vincente nella lotta al degrado dei luoghi che devono ritornare alla città, a partire dai parchi pubblici. Bene, quindi, che chi vede qualcosa che non va non si giri dall'altra parte, ma chiami subito i vigili o le forze dell'ordine”.