Si schianta in bici contro un palo: muore 38enne

Uno schianto fatale, in bici, contro un palo lungo la strada. È successo nella tarda serata di martedì a un 38enne di origine ghanese che stava percorrendo via Campassi a Valdagno. L'uomo, a causa del trauma riportato nello schianto, è morto sul colpo. All'arrivo dell'ambulanza del Suem, infatti, per lui non c'era più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, il 38enne stava scendendo da una strada molto ripida quando si sarebbero rotti i freni. Nell'affrontare la curva alla fine della via, avrebbe perso il controllo della bici, schiantandosi.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti polizia locale e carabinieri.