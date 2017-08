Si perdono sulle tracce dell'animale: salvati dal Soccorso Alpino

Verso le 17 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno per due escursionisti di Montecchio Maggiore, che, smarrito il sentiero, erano bloccati sopra salti di roccia.



I due amici, U.B., 53 anni, lui, e A.B., 52 anni, erano partiti dal Rifugio Bertagnoli per un giro, ma ad un bivio avevano iniziato a seguire una traccia di animali, perdendo l'orientamento. Trovato un piccolo pianoro sopra un dirupo si sono fermati e hanno lanciato l'allarme fornendo le coordinate del luogo. Una squadra è quindi pattita e dopo tre quarti d'ora di cammino li ha individuati in località Cava di Pietra.



Raggiunti, i soccorritori li hanno accompagnati attraverso il bosco fino a una strada sterrata da dove in fuoristrada li hanno riportati alla loro macchina. L'intervento si è concluso passate le 20 30.