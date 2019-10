Si finse un carabiniere e derubò due anziane: denunciato

I carabinieri di Lonigo sabato hanno denunciato M.M.L 24enne residente a Moretta (CN), attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Cuneo.

Le indagini, avviate nelle settimane scorse a seguito delle denunce presentate da due anziane signore residenti a Sarego, riguardano un furto con truffa.

Le due anziane avevano ricevuto la visita, nelle rispettive abitazioni, da parte di un individuo che si è qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri ed è riuscito a carpire la loro fiducia introducendosi all’interno della casa. Dopo averle distratte, l'uomo ha sottratto ad entrambe oggetti in oro e danaro contante per un valore non ancora quantificato.

I militari dell’Arma, sulla scorta degli indizi forniti dalle parti lese con particolare riguardo alla descrizione della persona ed al modello di veicolo utilizzato per dileguarsi, sono riusciti ad identificare l’autore dei fatti.