Si allontana da casa e scompare: 51enne ritrovata dopo una notte di ricerche

Si è allontanta da casa nella serata di venerdì e non ha dato più notizie di sé. I vigili del fuoco, subito allertati, si sono messi alla ricerca di una donna di 51 anni scomparsa a Castelgomberto.

Su richiesta dei pompieri, attorno alle 1.30 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Recoaro - Valdagno in supporto alla ricerca della 52enne di Valle di Castelgomberto che si era allontanata dalla propria abitazione senza dare più notizie di sé. Cinque soccorritori si sono portati sul posto e, coordinati con i Vigili del fuoco, hanno iniziato a perlustrare casolari e sentieri principali della Val dell'Onte e della Val di Barco. Alle 6 di sabtato le squadre sono rientrate per riprendere in forze, affiancati anche dalla Protezione civile.

Fortunatamente passate le 8 un cacciatore si è imbattuto nella donna, che stava bene, ma è stata recuperata dall'ambulanza in via precauzionale. Le squadre sono quindi state fatte rientrare.

Non è la prima volta che la 51enne si allontana senza motivo dalla struttura che la ospita. L'ultimo episodio risale allo scorso agosto quando è scattata la macchina dei soccorsi dopo la sua scomparsa. Alla fine la donna è stata ritrovata nel seminterrato di una chiesa a Castelgomberto.