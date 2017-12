Sgominata banta italo-albanese: riforniva di coca la Vicenza bene

Due anni di indagini per smatellare un sodalizio criminale che riforniva di cocaina e marijuana la Vicenza bene. L'operazione "Puppet", condotta dalla squadra mobile berica, trae il nome dal termine, "pupazzo" in Inglese, che gli spacciatori usavano per coprire i loro traffici.

La banda

Sabrino e Mario Kertusha, rispettivamente di 23 e 26 anni, erano i due boss, che, con il connazionale Ahmet Balla, 39enne, acquistavano e importavano lo stupefacente: secondo le stime degli investigatori, in città arrivavano, tramite Massimo Marcello Taverni, torinese di 45 anni, un etto di cocaina e uno di marijuana a settimana, per un corrispettivo superiore al milione di euro. L'uomo era già stato arrestato per estorsione, sempre legata allo spaccio. Volto noto anche il palermitano Fabio Di Maggio, già arrestato nel 2016 per possesso di un ingente quantitativo di droga in un’abitazione di via Stuparich.

Le due componenti femminili della banda sono la 22enne Gaia Vergani, di Santa Margherita Ligure, dedita all’attività di spaccio, e la 56enne bosniaca Nada Blagojevic, letteralmente cassiera del gruppo criminale, che "ripuliva" il denaro versandolo in conti insospettabili.