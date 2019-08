Sfregia un 43enne con una bottiglia rotta: arrestato 21enne

Mercoledì sera un cittadino Montecchiano B.R. classe 1976, si è presentato all’ingresso della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore grondante di sangue, a causa di una profonda ferita al volto. I militari hanno richiesto immediatamente l’intervento dei sanitari, mentre l’uomo ha spiegato ai carabinieri che, poco prima, era stato aggredito in via Madonnetta da un extracomunitario.

Secondo la ricostruzione i due avevano avuto un diverbio, per futili motivi, ma l’italiano aveva deciso di allontanarsi dal luogo per evitare che l’alterco degenerasse. Purtroppo non era della stessa opinione lo straniero che lo ha inseguito e colpito violentemente al volto con una bottiglia rotta, procurandogli un profondo squarcio sulla guancia destra e sul setto nasale, riportando anche una frattura.

Seppur sotto shock e sanguinante, il ferito ha raggiunto il presidio militare e ha fornito l’esatta descrizione del suo aggressore. Mentre B.R. è stato ricoverato prima all’ospedale di Arzignano e poi trasferito a Vicenza, più pattuglie dell’Arma si sono messe alla ricerca dell’aggressore, il quale è stato individuato quasi immediatamente in via Nogara.

L’uomo, privo di documenti, è stato identificato per B.P. classe 1998, cittadino nigeriano, irregolare sul territorio nazionale. Dopo i primi accertamenti checonfermavano la versione fornita dal ferito, è stato sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria, perché ritenuto responsabile di lesioni personali gravissime, ed accompagnato al carcere di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli accertamenti dai parte dei carabinieri sulla esatta dinamica dei fatti e la ricerca di testimoni ed ulteriori fonti di prova continueranno nella giornata di giovedì. .