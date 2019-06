Sfonda il posto di blocco rischiando di investire un carabiniere: 36enne in manette

Una follia che gli è costata davvero cara: M.C., 36enne residente a Solagna (Vicenza) è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Come racconta padovatoday.it, l'episodio è successo alle ore 14.30 di sabato primo giugno a Carmignano di Brenta, in via Maglio durante un servizio coordinato che ha visto impegnati i carabinieri della locale stazione con quelli di Gazzo Padovano e col nucleo cinofili di Torreglia: l'uomo era alla guida di un’Audi A3 e quando si è trovato dinanzi a un posto di blocco non solo non si è fermato all’alt dei militari dell'Arma ma ha pure costretto un operatore a scansarsi celermente per evitare di essere investito.

Lo stesso, rimasto illeso, si è messo insieme agli altri carabinier all’inseguimento del veicolo, che è stato poi bloccato nel limitrofo comune di Pozzoleone, nel Vicentino. Nella circostanza il 36enne è stato anche denunciato per guida senza patente in quanto già revocata in passato. L'automobile è stata poi posta sotto sequesto