Sfinita dalla stanchezza: escursionista soccorsa sul Pasubio

Poco prima delle 14 di domenica la Centrale del 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un'escursionista sfinita dalla stanchezza sulle Gallerie del Pasubio.

La donna, una settantaseienne di Parma, che stava salendo con una comitiva, è stata accompagnata dalla guida del gruppo fino al Passo Val Fontana d'Oro, dove è stata affidata a una squadra avvicinatasi prima in macchina, per poi proseguire a piedi nell'ultimo tratto.

I soccorritori l'hanno quindi presa in carico per aiutarla a raggiungere Porte Pasubio. Da lì in jeep hanno trasportato lei e altre due sue compagne di gita fino a Passo Pian delle Fugazze, luogo di ritrovo con la corriera.