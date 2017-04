Vicenza, verso la chiusura della polizia postale

Il Ministero prevede la chiusura del 70% delle sezioni della polizia postale. C'è preoccupazione nel sindacato di polizia Silp-Cgil per il progetto ministeriale che dovrebbe portare ad un ricollocamento di oltre 300 investigatori in altri uffici delle Questure con il conseguente rischio che non possano più svolgere adeguatamente l'attività di contrasto ai crimini informatici, alle truffe online e alla pedopornografia.

Stando al progetto in Veneto sono state individuate per la chiusura le sezioni di Vicenza, Treviso, Belluno e Rovigo.