Sexy festina in albergo con due ubriache: "Mi hanno rubato 22mila euro"

L'unica cosa certa è la denuncia fatta dalla polizia a due colombiane per ubriachezza molesta. Valeria e Alice - così si fanno chiamare le donne anche se non solo i loro veri nomi - all'arrivo delle volanti in un camera di un'albergo a Vicenza Est non riuscivano nemmeno a stare in piedi da quanto avevano bevuto e fino a poco prima avevano inscenato una furiosa lite con un 50enne vicentino. Era stato proprio lui a chiamare il 113 verso le 2:40 della scorsa notte raccontanto agli operatori di essere stato derubato di 22mila e 500 euro dalle colombiane con le quali aveva passato la serata assieme.

L'uomo ha racconto di avere incontrato la 35enne Valeria - residente a Thiene - il pomeriggio di lunedì in viale Framarin in compagnia di un'amica, forse la madre, e di essere rimasti d'accordo di incontrarsi in serata. l due si sono dati appuntamento alle 20:30 in viale Mazzini e hanno pasato la serata a bar fino a mezzanotte quando si sono recati in stazione a prendere l'altra amica, la 41enne Alice residente a Piovene Rocchette.

Il terzetto è poi finito nella camera d'albergo dove il vicentino alloggiava temporaneamente per "problemi famigliari", come ha raccontato. Le donne, che si erano portate birra e vodka, hanno continuato ad alzare il gomito anche nella stanza mentre l'uomo si è sdraiato a letto a guardare la televisione. "A un certo punto ho sentito che mi sono arrivati dei messaggi al cellulare - ha raccontato - e quando ho controllato ho scoperto che qualcuno aveva effettuato 7 bonifici - uno a uno straniero e gli altri sei a una società estera - per un totale di 22.500 euro".

A quel punto si il 50enne si è precipitato nell'altra stanza dove c'era il computer aperto e le due donne sotto l'infusso dell'alcol che stavano ridendo. Il vicentino ha accusato le colombiane di aver fatto l'operazione a sua insaputa ed è scoppiato il finimondo con urla e grida fino all'arrivo della polizia. Gli agenti avanzano dei dubbi sulla vericidità del racconto, che potrebbe restare un mistero visto che l'uomo si è riservato di sporgere denuncia.