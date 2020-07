Serra attrezzata di canapa indiana allestita in casa, nei guai un 18enne

Un 18enne di Torri di Quartesolo è stato denunciato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I carabinieri sono arrivati alla denuncia dopo la perquisizione domiciliare avvenuta nella mattinata di giovedì.

L’attività investigativa è partita nelle settimane precedenti a seguito della segnalazione di una persona residente nel capoluogo, trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale, che i successivi accertamenti hanno permesso di appurare essere stata ceduta dall’indagato.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta una serra attrezzata con ventilatore e lampada a led, nella quale erano coltivate tre piante di canapa indiana oltre ad attrezzatura per la coltivazione e prodotti fertilizzanti, due bilancini e dei sacchetti in nylon utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Le indagini proseguono per individuare precedenti cessioni e la destinazione dello stupefacente sequestrato.