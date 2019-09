Homeless davanti a casa: “Mi ha aggredita e danneggiato l'auto, nessuno è intervenuto”

"Stamattina dovevo uscire di casa per andare in ospedale da mia madre. Ho trovato una persona sull’androne di casa. Non potendo uscire con l’auto senza investirlo ho chiamato nell’ordine la Polizia Municipale , la Questura di Vicenza e i carabinieri. Appena si è svegliato mi ha aggredita e ha preso ripetutamente a calci la macchina".

È la denuncia apparsa sulla pagina Facebook di una cittadina residente in centro a Vicenza che domenica mattina si è trovata un senzatetto addormentato davanti casa. La signora ha riferito di aver "chiamato le forze dell'ordine che si sono rimpallate la mia segnalazione, ma nessuno è uscito".

La donna, dopo l'episodio, ha lanciato un messaggio ironico all'amministrazione comunale: "Porto la fattura della carrozzeria in comune a Francesco Rucco e Matteo Tosetto".