Pizzicato senza biglietto sul bus: intervengono esercito e polizia

Solo la vista delle divise dell'esercito e delle uniformi della polizia ha fatto calmare il 23enne del Burkina Faso, residente in città, andato su tutte le furie perché il controllore dell'autobus dove viaggiava lo aveva sorpreso senza biglietto. Il giovane (A.B. le sue iniziali), arcinoto alle forze dell'ordine con un curriculum di reati di tutto rispetto, nella mattinata di domenica si è reso protagonista dell'ennesimo episodio che ha portato all'ennesima denuncia nei suoi confronti.

Pizzicato a bordo della linea 1 Svt senza aver pagato la corsa, alla richiesta del controllore di mostrare un documento necessario per compilare il verbale della multa, il 23enne ha dato in escandescenze, minacciando l'operatore e rifiutandosi di fornire le proprie generalità. L'autista ha quindi deciso di fermare la corsa, in viale Roma, ed è stata chiamata la polizia che ha dirottato sul luogo una pattuglia dell'esercito e una delle volanti. Alla vista degli uomini in divisa il giovane si è calmato. Portato in questura, è stato denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per resistenza a pubblico ufficiale