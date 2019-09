Segugio cade in un dirupo durante una battuta di caccia: salvato dai pompieri

I Vigili del fuoco sono intervenuti giovedì mattina in Val Frenzela, nel comune di Foza, sull'altopiano di Asiago per il salvataggio di un cane segugio, caduto in un dirupo.

L'animale era scivolato insieme a un altro cane mentre con i propri padroni stavano partecipando a una battuta di caccia. Il primo segugio, precipitato nei primi metri del dirupo, è stato recuperato dal proprietario, mentre per "Brina" ruzzolata per oltre 60 metri per il ripido pendio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Due operatori SAF (speleo Alpino fluviale) si sono calati nel burrone, riuscendo a recuperare l'animale, che non riportato ferite. Il cane è stato inserito in una sacca ed è stato issato in superficie con gli operatori. Felice il padrone dell'animale per l'esito del salvataggio andato a buon fine. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco di Asiago sono terminate dopo circa 2 ore.