Segregata in casa dal marito, dopo 13 anni la fuga: pakistana cerca protezione

Una storia di violenza più che d'amore quella tra una 44enne pachistana e del marito che per anni non ha avuto pietà sulla compagna. La donna, come riportano i quotidiani locali, dopo l'ennesima aggressione subita è riuscita a fuggire di casa e ha cercato rifugio all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

La donna si sarebbe fatta forza e avrebbe denunciato alle forze dell'ordine il calvario subito quotidianamente da quanto è arrivata nel capoluogo berico. Segregata, picchiata, trattata come una schiava da quell'uomo che non le lasciava un attimo di respiro. Ora non vuole più tornare in quella casa che per lei è stata un vero e proprio luogo di prigionia.