Inaugurazione bagnata, inaugurazione... contestata

Non c'è pace ai piedi dei castelli di Romeo e Giulietta: la faida questa volta, però, è meno romantica, cioè tra i rappresentanti sindacali della polizia locale di Montecchio Maggiore e la sindaco, Milena Cecchetto.

Dopo la protesta per i super-vigili, ora gli agenti lamentano una "precettazione come comparse elettorali"

Questa la nota diffusa alla vigilia dell'inaugurazione della nuova sede:

Ad una settimana dalle elezioni amministrative a Montecchio Maggiore si inaugura la nuova sede del Comando di Polizia Locale domani domenica 18 maggio, precettando in straordinario una buona parte degli Operatori di Polizia Locale in riposo festivo. Non entriamo nel merito dei costi del nuovo Comando preso in affitto dalla Finanziaria Immobiliare Costarica srl di Milano per 60 mila euro l'anno (il precedente edificio che ospitava il comando PL era di proprietà comunale): lasciamo ai cittadini elettori valutare se questa spesa, che impegnerà per i prossimi sei anni l'amministrazione comunale, fosse davvero necessaria.

Quello che sicuramente è illegittimo è l'obbligo imposto agli Operatori di Vigilanza di essere presenti all'inaugurazione in orario straordinario. CUB PI, sindacato maggiormente rappresentativo nel comando PL di Montecchio Maggiore, segnalerà agli organismi competenti tale pratica, messa in atto con un ordine di servizio del Comandante Massimo Borgo nei giorni scorsi; la legge, la normativa contrattuale e la copiosa giurisprudenza, anche contabile, vietano di programmare attività in orario straordinario se tali attività non hanno carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, tanto più se l'evento che giustifica il ricorso allo straordinario di domenica, è l’inaugurazione della nuova sede del Comando di Polizia Locale: un evento dal chiaro sapore elettorale, in cui la Polizia Locale è chiamata strumentalmente solo per fare da cornice.