Secondo lavoro non autorizzato: 170mila euro di sanzioni a due dipendenti pubblici

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza ha segnalato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ispettorato per la funzione pubblica, due dipendenti pubblici, T.S. e U.A., dopo aver accertato che entrambi avevano svolto per più anni un doppio lavoro, senza la prevista autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza.

Nel corso delle indagini a carico di T.S., gli elementi raccolti da parte dei militari berici hanno permesso di appurare che lo stesso, per circa 10 anni, dall’anno 2007 al 2017, avesse svolto in modo continuativo e non occasionale un’attività extraistituzionale retribuita a favore di una nota società vicentina esercente attività di programmazione e trasmissione televisiva, percependo complessivamente compensi per oltre 71 mila euro. L’ex Funzionario Giudiziario e la Società committente sono stati così segnalati all’Autorità di Governo competente con la contestazione di sanzioni amministrative per circa 144 mila euro.

Nel secondo caso i finanzieri bassanesi hanno invece acclarato che U.A, dipendente civile del comparto Difesa, nel corso di tre annualità, dal 2015 al 2017, senza la prevista autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza, ha percepito compensi da parte di un Ente sportivo della provincia affiliato alla FIDS, presso il quale con regolarità e sistematicità aveva offerto delle prestazioni professionali, per un ammontare complessivo di oltre 13 mila euro. Al pubblico dipendente ed all’Ente committente è stata così comminata una sanzione di oltre 26 mila euro, pari ai tre anni.