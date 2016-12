Secondi piatti gluten free: Arrosto alle nocciole

La ricetta di Misya.info

Ingredienti per 4 persone

800 grammi di arrosto manzo

1 cipolla

500 ml di latte

50 grammi di pancetta

80 grammi di nocciole

30 grammi di burro

1 tazzina di marsala

rosmarino

sale



Preparazione

Legate il pezzo d'arrosto, (guarda qui per leggere la guida su come legare l'arrosto) ricoprire con del sale e massaggiare per qalche minuto, poi steccatelo con un pò di rosmarino.

Fate sciogliere una noce di burro in una casseruola con la cipolla tritata finemente ed un pizzico di sale.

Aggiungete il pezzo di carne e la pancetta tagliata a cubetti e fate rosolare fino a che la carne non sarà ben dorata da tutti i lati

Aggiungete ora 50 gr di nocciole tritate e sfumate con il marsala.

Ricoprite l'arrosto con il latte, coprite con un coperchio e fate cuocere a fiamma bassa per 35/40 minuti.

Sollevate ora il pezzo di carne e tagliatelo a fette sottili.

Poi poggiate le fette su un piuatto da portata.

Frullate il fondo di cottura fino ad ottenere una crema e ricoprite così tutta la carne. Guarnite l'arrosto con le nocciole rimaste e qualche ago di rosmarino e portate in tavola.