Scuot 13enne precipita in un canale: salvato in extremis

È fuori pericolo e se l'è cavata con un trauma cranico e una caviglia rotta il tredicenne che martedì pomeriggio verso le 18:30, per cause in corso di accertamento, è caduto in un canalone vicino alla malga Rovere a Recoaro.

Laboriose e difficili le operazioni per recuperarlo, fortunatamente andate a buon fine grazie al Soccorso Alpino che l'ha estratto dal canale di roccia.

Il ragazzino è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Vicenza dall'elisoccorso di Verona.