Scossa di terremoto nel Vicentino la sera di San Silvestro

Alle 17:30 del 31 dicembre si è verificato un terremoto di magnitudo 2.3 a Carrè di profondità 15, 6 chilometri. La scossa è stata sentita in tutto l'Alto Vicentino. Per ora non si hanno notizie di danni a cose e persone e non è pervenuta nessuna chiamata ai vigili del fuoco.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

(articolo in aggiornamento)