Scoperta a rubare, lancia bottiglie di vodka contro la vigilanza: arrestata

Sorpresa a rubare all'interno del negozio Interspar, nel centro commerciale Adigeo, ha iniziato a lanciare bottiglie di superalcolici all'indirizzo degli addetti alla vigilanza, ma alla fine è finita comunque in manette.

Era il tardo pomeriggio di domenica, quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona, hanno arrestato una donna classe 1961 di origini trevigiane ma residente a Vicenza. Quando il personale dell'esercizio l'ha notata, la malintenzionata stava mettendo in borsa alcuni prodotti senza pagarli, tra cui 4/5 bottiglie di vodka. Gli addetti hanno così provato a bloccarla, ma la ladra in tutta risposta ha iniziato a lanciargli contro le bottiglie di cui si era appena appropriata per guadagnarsi la fuga, creando grande scompiglio tra passanti e clienti.

Solo l'intervento della pattuglia dei carabinieri ha permesso di riportare alla calma la situazione all’interno del supermercato, con la donna che è stata condotta al Comando provinciale e dichiarata in arresto per rapina impropria, in attesa della direttissima.