Scontro tir-treno a Torino: una delle vittime lavorava per un'azienda di Thiene

Era un dipendente della Gi & Gi Western Roads di via 51 Stormo a Thiene Stevan Aureliana, il romeno di 64 anni - residente a Busto Arsizio (Varese) - che conduceva il mezzo di scorta tecnica al tir, un trasporto eccezionale e che è morto nel terribile incidente di mercoledì sera sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea, all'altezza del comune di Caluso. Assieme a lui ha perso la vita anche il macchinista 61enne del treno, Roberto Madau.

La Gi&Gi service fornisce assistenza di scorta per trasporti eccezionali ed è proprio un loro furgone a essere stato coinvolto nell'impatto tra un treno e un tir con il gravissimo bilancio di due morti e 23 feriti, tre di quali in gravi condizioni, tra cui la capotreno operata d;urgenza nella notte per la rottura del bacino.

Verso le 22:30 il treno regionale 10027 ha travolto un tir, che era fermo sui binari vicino a un passaggio a livello. Lo schianto violentissimo ha causato il deragliamento del locomotore e di due vagoni. Secondo una prima ricostruzione il tir lituano, che stava effettuando un trasporto eccezionale, si muoveva a passo d'uomo con l'ausilio di tecnici a terra quando le sbarre del passaggio a livello si sono abbassate incastrando il cassone del mezzo (contenente un container) mentre la motrice era già oltre le sbarre.

A quel punto è sopraggiunto il treno che ha centrato il tir ed è deragliato causando la morte del capotreno e di Aureliana, addetto alla scorta del tir, in quel momento ai piedi del treno, deceduto in ospedale al Cto di Torino. E' indagato per disastro colposo e omicidio colposo Darius Zujis, il conducente lituano di 39 anni alla guida del tir travolto dal treno al passaggio a livello. L'uomo è risultato negativo all'alcoltest.