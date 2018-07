Scontro in cielo tra paracadutisti: grave una 37enne

Rottura del bacino e lesioni agli organi interni. È stato un volo drammatico quello di Valentina Guidi, esperta paracadutista 37enne coinvolta la scorso domenica in un incidente sopra all'aeroporto Ferrarin di Thiene.

La donna, che si trova ricoverata in prognosi riservata al San Bortolo, ha visto la morta in faccia dopo essersi scontrata accidentamente in volo con un compagno di lancio. Il contatto ha fatto chiudere il paracadute principale e aprire quello di emergenza che però si è aggrovigliato con il primo, facendo precipatare rovinosamente Valentina per un centinaio di metri e facendola atterare a circa un chilometro di distanza dall'areoporto. La 37enne è stata individuata da un elicottero e subito soccorsa.

La sportiva aveva partecipato con altre 10 persone - tutti paracadusti collaudati - a un'uscita domenicale e proprio l'ultimo volo serale è stato quello sfortunato anche se solo la grande esperienza della donna ha fatto sì che succedesse il peggio. L'amico con il quale si è scontrata nella caduta ha riportato la frattura della mandibola e varie contusioni.