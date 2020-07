Scomparso da giorni, 75enne trovato morto al Tormeno

Tragico ritrovamento nel primo pomeriggio di martedì. Il corpo di Sergio Lovato, 75enne nato a Torri di Quartesolo ma residente al Tormeno, è stato trovato senza vita lungo la strada che da Vicenza porta a Fimon.

L'anziano era scomparso da qualche giorno e i familiari, preoccupati, non hanno più avuto sue notizie. La morte, avvenuta per cause naturalI, risalirebbe almeno a tre giorni or sono. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Vicenza e i vigili del fuoco che hanno rimosso la salma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(In aggiornamento)