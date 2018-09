Scomparsa del maestro Scimone: il cordoglio di Rucco

"La città di Vicenza esprime profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Claudio Scimone, uomo di musica e di cultura, che con i suoi Solisti Veneti ha saputo diffondere e far apprezzare al grande pubblico la musica sinfonica, in particolare quella veneta. Conosciuto e apprezzato a livello internazionale, il maestro non ha mai nascosto l’amore per Vicenza, dove la musica incontra l’arte del Palladio in un connubio di magiche suggestioni, come è di certo stato nel 2004 quando Scimone ha voluto festeggiare i 45 anni dei Solisti Veneti con un concerto al Teatro Olimpico. Un amore ampiamente ricambiato da una città che l’ha eletto proprio ambasciatore con la consegna, nello stesso anno, della Penna d’oro, a suggellare un’amicizia che il tempo ha rinforzato. Il mondo oggi piange un maestro, noi piangiamo anche un amico. A tutti rimane la consolazione di un’eredità culturale che non ha fine”.

Con queste parole il sindaco di Vicenza ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte del maestro scomparno nella notte tra mercoledì e giovedì a Padova.