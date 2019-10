Scivola sul sentiero: anziano recuperato dal Soccorso Alpino

Giovedì mattina attorno alle 11 la Centrale del Suem di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa per un escursionista scivolato, mentre con un amico percorreva il sentiero numero 765, sopra Campolongo sul Brenta. I.B., 73 anni, di Cittadella (PD), scendendo da una variante per accorciare il giro, si era infatti procurato la sospetta lussazione di una caviglia. Risaliti alle coordinate, contattandolo al cellulare e chiamandolo a voce, quattro soccorritori, compreso un infermiere, sono riusciti a individuare il punto in cui si trovava.

Dopo averlo stabilizzato, la squadra lo ha caricato in barella e trasportato per una quarantina di minuti, calandolo con le corde per sicurezza nei tratti più ripidi e scivolosi. Una volta raggiunta la jeep, i soccorrirori hanno percorso con lui la mulattiera fino alla strada, dove lo hanno affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Bassano.