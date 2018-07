Scippo, spaccio e furto con scasso: arrestato 37enne

Faceva parte di una banda di tunisi che spacciava in città ma se la cavava bene anche da solo Ayari Sabeur, tunisino 37enne pluripregiudicato e irregolare in Italia.

Per lui ieri si sono aperte le porte del carcere a San Pio X dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 4 mesi per reati accumulati negli anni, dal 2011 - quando venne trovato con 100 grammi di eroina e arrestato per spaccio - al 2014 per uno scippo a danni di una donna in via Rodolfi. Senza dimenticare il furto in abitazione perpetrato nel 2013. L'ordine di custodia è stato eseguito ieri dalla squadra anticrimine della questura di Vicenza e coordinata dal funzionario addetto Giampaolo Bettini.