Scippa un'anziana in pieno centro: bloccato dai passanti

Alcuni passanti avevano notato il malvivente avvicinare una 80enne che stava rientrando a casa. Lo scippatore ha tentato inizialmente di strappare la borsa all'anziana, per poi prenderle il portafoglio all’interno. Immediato l'intervento dei cittadini che hanno fermato il ladro a poco distanza e trattenuto sino all'arrivo dei carabinieri.

Lo scippo è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in pieno centro e a due passi da Campo Marzo, in via Contra’ Mure Pallamaio. Il responsabile, Serafino Sechi, 35enne residente a Bassano del Grappa, di fatto senza fissa dimora, volto noto alle Forze dell’Ordine in quanto piu’ volte denunciato per non aveva ottemperato al divieto di ritorno nel comune di Vicenza, è stato arrestato in flagranza del reato di furto con strappo.

Accompagnato presso il Comando Provinciale e trattenuto presso la camera di sicurezza della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore, è ora in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo in programma nella mattinata di martedì.

L’anziana vittima, cui veniva restituita la refurtiva, non ha subito lesioni.