Vicenza, sciopero di corrieri e magazzinieri della Filt Cgil

Per oggi, venerdì 5 maggio, la FILT Cgil di Vicenza e provincia ha indetto uno sciopero di 8 ore che coinvolge corrieri e magazzinieri del settore della logistica.

Lo sciopero si svolge per l’intera giornata lavorativa e a Vicenza viene inscenata una manifestazione con partenza dal piazzale della stazione dei treni (ore 9,30 circa) e che sfila su viale Roma, Corso Palladio e si conclude in piazza Biade con un comizio finalizzato a rendere nota alla cittadinanza e all’opinione pubblica la gravità che ha assunto la situazione di diffusa illegalità contrattuale.

“Stanchi delle inadempienze contrattuali più di 600 lavoratori del settore hanno firmato l’adesione”, spiega Daniele Conte, componente della segreteria della Filt vicentina: “la finalità è quella di contrastare l’illegalità diffusa nel settore che incide sul salario e sulla sicurezza dei lavoratori che in molti casi percepiscono stipendi da fame e rischiano grosso alla guida sulle strade con un accumulo di ore lavorative troppo alto”.

Scioperiamo per il rispetto della piattaforma contrattuale provinciale votata dai lavoratori in assemblea il primo di aprile 2017 e per affermare il rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro".