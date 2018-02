Schio, villetta in fiamme: ustionata una donna

Alle 19.30 di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via vicolo Toni Balasso a Schio per l’incendio di un garage e una taverna seminterrato di una villetta a schiera di un complesso residenziale, estesosi anche alla taverna. Le fiamme hanno ustionato una donna.

I pompieri intervenuti dal locale distaccamento da Arzignano e Vicenza con 4 automezzi hanno spento il rogo che oltre a bruciare il contenuto del garage e della taverna ha danneggiato la struttura del solaio. La donna rimasta ustionata è stata accompagnata all’ospedale di Santorso. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.