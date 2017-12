Schio, tampona un'auto al limite del coma etilico: denunciato 60enne

Al limite del coma etilico, con 3 grammi di alcol per ogni litro di sangue, un 60enne si è messo sabato poco prima delle 19 al volante della sua Audi. Dopo qualche chilometro, in via Riva del Cristo a Schio, in attesa della luce verde del semaforo per poter svoltare a sinistra in via Lungo Gogna, ha tamponato violentemente una Bmw condotta da un 50 enne di Torrebelvicino.

Sul posto sono intervenute due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino e il conducente dell'Audi, sottoposto a prova etilometrica, ha evidenziato un tasso alcolemico altassimo. Per questo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica con l'immediato ritiro della patente di guida ai fini della revoca e la decurtazione di 10 punti dalla stessa. Il conducente è stata anche sanzionato per aver tamponato il mezzo che precedeva con la decurtazione di ulteriori 5 punti dalla patente di guida.