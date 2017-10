Schio, ubriaco prende il rondò contromano: denunciato

Ha visto l'auto della polizia locale che stava facendo un posto di blocco e ha pensato bene di fare marcia indietro: si è fermato alla rotatoria e poi è fuggito facendo il rondò contromano. Inseguito dalla pattuglia è stato fermato e sottoposto all'alcol test che ha registato un tasso alcolemico superiore a 1,5.

La bravata è costata cara a un 50enne scledense che è stato denunciato per guida in stato d'ebrezza con il conseguente ritiro immediato della patente di guida e la decurtazione di 10 punti. Il fatto è successo poco dopo le due di notte di domenica in Via Industria a Schio nei pressi della rotatoria ex Lanerossi.

Il 50enne, alla guida di una Jeep Grand Cherokee ha attirato l'attenzione degli agenti della Polizia Locale Alto Vicentino. Dopo la fuga in via dell'Artigianato il Suv è stato bloccato in viale Venezia e per lo scledense sono iniziati i guai. Oltre alla denuncia è stato sanzionato per aver percorso un tratto di rotatoria in senso opposto di marcia rispetto a quello consentito.