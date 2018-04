Schio, smaschera il trucco dello specchietto: il truffatore fugge

Ennesima segnalazione sulla "truffa dello specchietto", metodo utilizzato per spillare centinaia di euro ad ignari automobilisti. Nella mattinata di giovedì è pervenuta polizia locale Alto Vicentino la denuncia di un automobilista che, mentre stava guidando in zona SS.Trinità di Schio con la propria vettura, ha improvvisamente sentito un forte botto - come l'esplosione di un petardo - sulla fiancata.

Fermatosi per guardare cose fosse successo, è stato avvicinato da un individuo con accento meridionale che lo ha addirittura ripreso per avergli danneggiato lo specchietto retrovisore della propria macchina. L'automobilista, resosi fortunatamente conto del tentativo di truffo, ha informato il truffatore che avrebbe immediatamente chiamato i vigili. Quest'ultimo, visto la mal parata, si è allontanato frettolosamente facendo perdere le proprie tracce. Il Comando Polizia Locale invita a prestare la massima attenzione e a contattare immediatamente la centrale operativa nel caso di episodi del genere.