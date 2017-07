Schio, i pompieri trovano il cadavere di una donna nella roulotte

Probabilmente era morta da giorni la donna di 63 anni trovata domenica mattina verso le 9 all'interno della sua roulotte parcheggiata proprio di fronte alla caserma dei vigili del fuoco di Schio in località Campagna.

La donna, di origini sinte, era conosciuta in paese ed era in affido ai servizi sociali del Comune che avevano trovato quella sistemazione per la sua roulotte proprio perchè i pompieri intervenissero in caso di particolori disagi. Domenica mattina il personale dei vigili del fuoco, insospettito dall'abbaiare insistenti dei cani della signora, legati all'esterno dell'abitazione mobile, ha visto che la porta della roulotte era mezza aperta.

Nell'avvicinarsi e sentendo un forte odore, hanno visto che all'interno si trovava il cadavere della donna in uno stato già avanzato di decomposizione e hanno avvisato i sanitari e le forze dell'ordine. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Schio. Il medico legale ha confermato la morte per cause naturali, avvenuta da più di 24 ore dal ritrovamento.