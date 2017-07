Schio, 14 nuove telecamere puntate su luoghi sensibili

Il sistema di videosorveglianza della città di Schio si arricchisce di 14 nuove videocamere digitali, che controlleranno altrettanti luoghi sensibili.

Il progetto pilota vede la collaborazione di: amministrazione comunale, azienda Videotec di Schio, società Pasubio Tecnologia e Consorzio di Polizia Locale. I nuovi dispositivi, forniti dalla Videotec, permettono la visione diurna, ma anche quella notturna grazie agli infrarossi, hanno sensore fullHD, zoom 30x e tergicristallo per la pulizia dell'obiettivo. Sono inoltre telecamere che quindi girano e riprendono a 360°.

Il progetto pilota prevede inoltre che la ditta Videotec possa utilizzare gli spazi messi a disposizione del Comune per testare nuovi dispositivi e sperimentare nuove soluzioni specifiche per la videosorveglianza cittadina.

“Quando ci siamo insediati – ha spiegato il sindaco – abbiamo riscontrato che il sistema di videosorveglianza era carente, sia perché alcune zone non erano coperte sia perché molte videocamere erano datate e le immagini che fornivano erano difficilmente utilizzabili. Abbiamo da subito affrontato questa tematica perché la sicurezza dei nostri cittadini, delle nostre aziende e del patrimonio è per noi al primo posto. Con questo progetto sostituiamo 2 impianti obsoleti e ne aggiungiamo 12 di nuovi, avremo così 45 videocamere che controllano il nostro territorio. In particolare verrà potenziato il sistema in tutta la zona Industriale, all'entrata da Torrebelvicino e in altri siti sensibili, soprattutto agli atti di vandalismo.”

L'importo complessivo del progetto ammonta a 75.000 euro e le videocamere saranno installate entro la fine di settembre.