Schio, studenti del liceo Zanella imprenditori di domani: "Un sogno per sè stessi"

"Nemmeno per sogno - un sogno per sé stessi" è la simpatica provocazione che un gruppo di studenti che si definiscono "giovani imprenditori del liceo Classico Zanella di Schio" lanciano per aiutare i giovani a prendere consapevolezza delle proprie potenzialità.

"La nostra impresa - scrivono gli studenti sulla pagina Facebook creata per promuovere l'iniziativa - nasce dal progetto "Impresa in azione", un programma di educazione imprenditoriale per gli studenti dai 16 ai 19 anni. Riconosciuto come forma di alternanza scuola-lavoro dal Miur, offre un'esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende ed il mondo esterno alla scuola".

"Le classi partecipanti - spiegano - costituiscono delle mini imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concepimento di un'idea al suo lancio sul mercato. "Nemmeno per sogno" è il nome della nostra impresa che organizza un corso sulle strategie e ostacoli legati alla realizzazione dei propri sogni. Il corso si articola in quattro incontri, due iniziali e due finali, separati da un ciclo di conferenze che ci portano a contatto con testimonianze di personaggi, che credendo in sè stessi hanno raggiunto il loro obiettivo".

La locandina dell'evento