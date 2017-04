Schio, strattonata dal cane, 15enne nel dirupo

Strattonata dal cane, ha perso l'equilibrio ed è caduta in un dirupo, sbattendo violentemente contro un albero.



I vigili del fuoco sono intervenuti alle 19 di giovedì lungo un sentiero del “Castello” a Magrè di Schio per soccorrere una 15enne. Ad accorgersi dell’accaduto era stato proprio un pompiere libero dal servizio, che si stava allenando con la mountain bike. L'uomo ha subito prestato il primo soccorso alla ragazza e dato l’allarme



La ragazzina stava camminando con il cane al guinzaglio nella parte alta del sentiero, quando l’animale attirato forse da qualche bestiola, le ha fatto perdere l’equilibrio. Arrivati sul posto, il personale del 118 e la squadra dei vigili del fuoco di Schio hanno immobilizzato la ragazza e dopo averla messa in sicurezza, l’hanno trasporta per diverse centinaia di metri, fino ad arrivare in via Fontana, dove è stata caricata in ambulanza per essere portata in ospedale a Santorso.