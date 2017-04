Schio, "Sulle strade della Grande Guerra": in 5000 alla corsa podistica

Circa 5000 studenti delle scuole superiori ed elementari della provincia di Vicenza hanno partecipato alla corsa podistica “Sulle strade della grande guerra”, che si è svolta lunedì a Schio. La manifestazione rappresenta la erza tappa di quattro, dopo Bassano e Asiago rispettivamente nel 2015 e 2016 e prima della tappa conclusiva che si svolgerà nel 2018 a Vicenza. Presenti a Schio 12 gruppi di alpini, Fanti, Bersaglieri, il CONI provinciale, GIEFS, la Croce Rossa di Schio e la Polizia Locale, i giudici di gara, sponsor.

La classifica delle Scuole Superiori ha visto sul podio sia per la categoria maschile che per quella femminile il Liceo Tron di Schio con un tempo rispettivamente di 4.30.10 e 4.33.90. Al secondo posto si sono classificati l'Istituto Chilesotti di Thiene con un tempo di 4.33.70 per i maschi e il Liceo Pigafetta di Vicenza con 4.43.03 per le femmine. Al terzo posto: Istituto Rossi di Vicenza con 4.37.10 per i maschi e l'Istituto Da Ponte di Basano con 4.50.10 per le femmine.

È stata poi la volta della premiazione delle Scuole Medie. Primi classificati: Istituto Comprensivo Mussolente con 5.13.10 per i maschi e Istituto Comprensivo Breganze con 5.00.30 per le femmine. Secondi classificati: Istituto Comprensivo Thiene con 5.17.10 per i maschi e Istituto Vicenza 8 con 5.07.90 per le femmine. Terzi classificati: Istituto Vicenza 8 con 5.18.10 per i maschi e l'Istituto Bassano 1 con 5.10.30 per le femmine.