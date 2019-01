Vede la bici rubata online e fissa un appuntamento: scatta la trappola dei CC

Aveva rubatoin quel di Villaverla una bici molto costosa, una Orbea del valore di 1000 euro, e dopo alcuni giorni ha messo il mezzo in vendita su un sito di annunci online. Il proprietario, dopo aver riconosciuto il ciclo, sabato gli ha dato appuntamento nel pomeriggio in stazione a Schio per concludere la vendita e poi è andato dai carabinieri di Dueville, dove aveva formalizzato la denuncia.

Giunto l’orario stabilito, i militari in borghese hanno circondato la Stazione per evitare tentativi di fuga del ricettatore e, al momento della vendita, sono intervenuti e l’hanno bloccato recuperando la bici. Arrivati in caserma per i dovuti accertamenti, hanno identificato l'uomo in Z.M., un cittadino di Thiene di 20 anni con diversi precedenti.

Dopo aver verificato che il mezzo fosse proprio quello rubato, i carabinieri hanno provveduto a restituirlo al proprietario e a denunciare il ragazzo.