Schio, spaccio di droga al parco: denunciata una 15enne

Minorenni al parco per acquistare sostanze stupefacenti. La segnalazione, arrivata alla polizia locale, ha messo in moto una serie di controlli che domenica scorso sono sfociati in una denuncia nei confronti di una ragazza scledense di 15 anni. Verso le15:30 gli agenti, con il supporto dell'Unità Cinofila Antidroga hanno ispezionato i parchi Castello e Valletta di Schio.

il pastore tedesco "Rocky" procedeva quindi all'esame "olfattivo" dei giovani trovati in atteggiamento sospetto. In località Valletta, alla vista del cane, una ragazza 15enne di Schio si è mostrata preoccupata. Nella tasca del giubbotto da lei indossato, infatti, Rocky aveva annusato la presenza di stupefacenti. A quel punto la giovane ha estratto un sacchetto di plastica con all'interno due sacchettini più piccoli con chiusura ermetica lampo, contenenti 19 palline di hashish (g. 7,7) e 3 agglomerati di marijuana (g. 2,6). La ragazza ha ammesso di averli acquistati da giovani immigrati per l'importo di 160 euro. La polizia locale, ha stabilito che la quantità e il frazionamento non erano compatibile con il consumo personale.

La ragazza è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Non è stata arrestata solo a causa della minore età e dell'incensuratezza.