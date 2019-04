Baby spacciatore consegnava "fumo" a domicilio: denunciato

Spaccio a domicilio È questa l'attività che W.K.D.P., nato Marawila (Sri Lanka) classe 2002 e con precedenti, stavo svolgendo con tutta tranquillità a Schio. Il 17enne, nei giorni scorsi. è stato fermato dai militari di Piovene Rocchette e di Arsiero per un controllo avvenuto in Via Faccin.

Dalla perquisizione personale è risultato che il giovanissimo aveva con sé 22 grammi di hashish nonché materiale per il confezionamento della sostanza. La successiva perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, ha permesso hai carabinieri di trovare il resto della droga con tutto il necessario per confezionare le singole dosi. il 17enne è stato denunciato per spaccio.